Генсек ООН: служащие организации совершают больше секс-преступлений, чем ее миротворцы

Гражданские сотрудники ООН чаще совершают преступления сексуального характера, чем ее миротворцы. Это признал в понедельник генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш на встрече высокого уровня по пресечению данного вида насилия, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как он отметил, "сексуальная эксплуатация и насилие - это не проблема, касающаяся миротворческой деятельности, это проблема всей ООН". Гутерриш констатировал, что "в большинстве случаев акты сексуальной эксплуатации и насилия совершают сотрудники гражданских структур ООН".

Гутерриш обещал, что в ООН будут принимать активные меры для пресечения преступлений сексуального характера со стороны ее миротворцев и гражданских сотрудников.

В последнее время ООН столкнулась с большим количеством жалоб на сексуальные надругательства персонала над мирными жителями, главным образом в африканских странах. По данным канцелярии генсека, только за 2016 год в адрес сотрудников организации поступили 106 таких обвинений.





