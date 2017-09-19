Том Круз рассказал, что скоро вернется к съемкам после полученной травмы

Голливудский актер Том Круз, получивший серьезную травму на съемках шестой части шпионской киносаги "Миссия невыполнима", сообщил, что через пару недель вернется на съемочную площадку, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В августе американская киностудия Paramount Pictures приостановила съемки фильма после того, как 55-летний Круз сломал лодыжку во время исполнения трюка. Портал TMZ опубликовал видеоролик, на котором видно, как актер со страховкой пытался перепрыгнуть с одной крыши на другую, но промахнулся и ударился о стену здания. Затем он забрался на крышу и при помощи страховочных ремней перепрыгнул обратно, после чего его увели представители съемочной группы.

Как сообщали СМИ, Круз сломал две кости голеностопного сустава, а также травмировал бедро. В киностудии отметили, что съемки не возобновятся, пока актер, который часто самостоятельно выполняет трюки во время съемок, полностью не поправится.

"Все хорошо, спасибо за ваши сообщения и пожелания. Я собираюсь начать съемки через пару недель", — рассказал Круз телеканалу Extra в Лондоне, где он в настоящий момент представляет свою новую картину "Сделано в Америке".

Первый фильм "Миссия невыполнима" режиссера Брайана Де Пальмы вышел на экраны в 1996 году. Выход шестой части киносаги запланирован на июль 2018 года. Известно, что сюжет завязан на продолжении истории секретного агента Итана Ханта, роль которого во всех фильмах играет Круз.