В Кремле прокомментировали предоставление Киеву летального оружия

Предоставление Киеву летального оружия не будет способствовать урегулированию ситуации в Донбассе и вызовет напряженность. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко заявил о выделении Вашингтоном Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны. По его утверждению, Украина получит радиолокационное средство ПВО, станции слежения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны.

"А почему должны быть какие-то действия? (…) Это вопрос двусторонних украино-американских отношений в части предоставления кредита. Порошенко также говорил о летальных вооружениях. Вот насчет этого мы неоднократно уже заявляли достаточно ясную и однозначную позицию, что подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины ", — сказал Песков, отвечая на вопрос какие действия со стороны Кремля последуют, если информация о выделении США Украине денежных средств подтвердится.