Спикер НС Армении принял делегацию Палаты представителей Конгресса США

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 19 сентября принял членов делегации Палаты представителей Конгресса США.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, во встрече участвовали вице-спикер НС, руководитель парламентской группы дружбы Армения – США А.Оганнисян, руководитель фракции РПА В.Багдасарян, руководитель фракции “Елк” Н.Пашинян, секретарь фракции АРФД А.Варданян, секретарь фракции “Царукян” В.Энфиаджян и член фракции В.Григорян, а также посол США в Армении Ричард Миллс и посол Армении в США Г.Ованнисян.

Обратившись к региональным проблемам, А.Баблоян особо выделил роль США как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ в мирном урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Глава парламента подчеркнул важность визитов в Республику Арцах и ознакомления с проблемами на месте.

Поблагодарив за теплый прием, конгрессмены США подчеркнули важность взаимных поездок и активного сотрудничества. Гости выделили необходимость расширения и развития взаимодействия двух стран в политической, экономической, культурной и других сферах. Гости высоко оценили вклад американской армянской общины в общественную, политическую и экономическую жизнь США.

По поднятым на встрече вопросам свои точки зрения высказали представители всех фракций НС.