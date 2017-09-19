Дональд Трамп-младший отказался от постоянной охраны Секретной службы

Сын президента США Дональд Трамп-младший решил отказаться от круглосуточной охраны Секретной службы. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По информации издания, охрана со старшего сына американского президента была снята еще на прошлой неделе.

"По сообщениям, Трамп-младший надеется иметь больше личного пространства, чем в то время, когда он находился под охраной ряда агентов, которые следовали за ним везде", - пишет издание.

Кроме того, пока неизвестно, останутся ли под охраной спецслужбы жена и пятеро детей Трампа-младшего.

Между тем, официального подтверждения отказа сына президента США от охраны Секретной службы нет.

В Белом доме от комментариев воздержались.