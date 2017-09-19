Правительство Армении реализует пакетные изменения в налоговой и таможенной системах

Правительство Армении обсуждает с признанными международными специалистами вопрос реализации реформ в налоговой и таможенной сферах. Об этом заявил на VI Всеармянском форуме премьер РА Карен Карапетян, отвечая на вопрос одного из участников.

«Мы будем проводить пакетные реформы. Если вы заметили, мы в этом году пошли на беспрецедентный шаг – в конце прошлого года при утверждении бюджета на 2017 г мы утвердили выплаты в бюджет. Очень немногие правительства рискуют пойти на такой шаг “, - передает «Арменпресс» слова премьера.

Он добавил, что правительство Армении специально сформулировало свои действия, тем самым демонстрируя и донорам, и международным организациям, что предпринимает усилия по выводу из тени и обеспечению поступлений в бюджет, вследствие чего будет возможно сформировать более доступную и более логичную налоговую систему.