Ураган "Мария" прошелся по острову Доминика в Карибском море, нанеся колоссальные разрушения. "Мы потеряли все, что только можно купить за деньги", - сказал премьер-министр острова Рузвельт Скеррит, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Он призвал дружественные страны, располагающие авиацией, прийти на помощь народу Доминики.

"Сейчас главные приоритеты - спасение тех, кто не может выбраться из дома самостоятельно, и оказание медицинской помощи раненным. Нам понадобится помощь, друзья. Нам понадобится всевозможная помощь", - сказал он.

С начала стихийного бедствия премьер публиковал в соцсетях последние обновления о происходящем, пока с его собственного дома не снесло крышу. После этого он написал, что полностью зависит от воли урагана.

"Больше всего я опасаюсь, что утром мы узнаем о серьезно пострадавших и, возможно, погибших из-за вероятных оползней, которые могут начаться из-за постоянных ливней", - написал он после того, как его спасли.

Все порты и аэропорты острова закрыты, жителям прибрежной полосы было отдано распоряжение об эвакуации в специально оборудованные убежища.

О жертвах пока не сообщается.

Доминика (которую иногда путают с более популярной у туристов Доминиканской Республикой) - небольшое государство с населением около 75 тысяч жителей, расположенное на одном из Малых Антильских островов, между Мартиникой и Гваделупой.

"Мария" движется примерно по тому же маршруту, что и ураган "Ирма", который ранее нанес серьезный ущерб этому региону.

Прежде чем обрушиться на Доминику, "Мария" усилилась до пятой категории, которую специалисты также называют категорией "потенциальной катастрофы". Порывы ветра достигают 260 км в час.

Соседняя Мартиника объявила о максимальном уровне опасности, а в Гваделупе, на которую, как ожидается, стихия обрушится следующей, началась массовая эвакуация жителей.