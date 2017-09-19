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Президент Арцаха встретился с делегацией Армянской Ассамблеи Америки


19 сентября в Ереване, в Постоянном представительстве НКР в Армении, Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с сопредседателем Совета попечителей Армянской Ассамблеи Америки (ААА) Энтони Барсамяном, исполнительным директором ААА Брайаном Ардуни и региональным директором организации Арпи Варданян. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном управлении информации аппарата Президента Республики Арцах.
На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся связей между Арцахом и Диаспорой и осуществления ряда программ в республике. 
Президент Саакян отметил важную роль Армянской Ассамблеи Америки в деле содействия Арцаху в разных плоскостях, высоко оценив патриотическую и профессиональную работу организации.

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