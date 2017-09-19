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Председатель Армянской торговой сети: В Армении проводится большая работа по улучшению инвестиционного поля


Диаспора должна перейти к практическим шагам по улучшению экономики Армении. По сообщению  «Арменпресс», об этом  заявил  19 сентября  на VI Всеармянском форуме при обсуждении темы “Возможности деловых и профессиональных сетей диаспоры” председатель Армянской торговой сети Алек Багдасарян.

“Я уверен, что в результате совместной работы мы сможем выяснить, каким может быть вклад диаспоры в улучшение экономики Армении. Как председатель Армянской торговой сети, могу сказать, что в Армении есть много инвестиционных программ и сегодня ведется серьезная работа по всем направлениям, улучшилась атмосфера доверия, реализованы многие программы, готовится информация по инвестициям и создается основа для передачи этой информации инвесторам”, - отметил А. Багдасарян.

По его мнению, армяне диаспоры, независимо от страны проживания, должны по мере возможностей делать практические шаги по развитию экономики Армении.

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