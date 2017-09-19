Гайк Котанджян: Важность вовлечения авторитетных армян Диаспоры в процесс создания в РА системы управления киберресурсами

Начальник Национального исследовательского университета обороны МО РА, доктор политических наук, профессор, генерал-лейтенант Гайк Котанджян выступил на состоявшемся 18 – 20 сентября в Ереване заседании VI всеармянского форума «Армения–Диаспора» по теме «Особенности оборонной политики РА в условиях современных вызовов». «Арменпресс» приводит доклад полностью.

Человечество вступает в эпоху четвертой научно-технической революции, которая характеризуется доминированием информационно-коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности государства, общества и личности, тотальной диджитализацией и компьютеризацией деятельности. Тем самым создаются новые беспрецедентные возможности, которые влекут за собой и качественно совершенно новые угрозы и вызовы. В частности, киберугрозы и киберпреступность приобрели транснациональный характер, в результате чего любая точка планеты может быть поражена из любой другой точки, стираются физические границы государств и атаки производятся мгновенно – с компьютерными скоростями. В подобных условиях успешное противостояние этим угрозам возможно лишь при условии международного сотрудничества. А значит, каждое государство для установления партнерских связей с другими государствами должно предстать перед ними в качестве интероперабельного в данном отношении государства.

Республика Армения постоянно подвергается вооруженному нападению со стороны своего агрессивного соседа. Эти нападения из физического пространства экстраполировались в виртуальное. Следовательно, национальная безопасность Армении и Арцаха в значительной степени обусловлены их не только традиционным оборонным потенциалом, но и кибервозможностями.

И международное сотрудничество является одним из универсальных эффективных инструментов, которые дают возможность развивать кибервозможности Армении посредством целенаправленного совершенствования правовой, институциональной, технико-технологической сфер и критических инфраструктур, тем самым содействуя обеспечению ее информационной и кибербезопасности, а также возрастанию ее привлекательности в аспекте международного партнерства.

Военно-политическое руководство РА осуществляет значительную работу по развитию международного сотрудничества, в частности, налаживая научно-технические связи с ведущими в данной области государственными и частными организациями США. В этом плане достоин упоминания состоявшийся с 23-го по 25-е сентября 2015 г. визит делегации, возглавляемой заместителем Министра обороны Ара Назаряном, в головной офис компании «Майкрософт» и плодотворные встречи с руководством компании, в том числе, с ее вице-президентом, представителем интеллигенции Армянской Диаспоры Ваге Торосяном.

В данном отношении свой вклад привносит и Национальный исследовательский университет обороны МО РА, установивший тесные академические связи с ведущей государственной научно-образовательной организацией США в безопасностной сфере – Национальным университетом обороны. Одной из основных составляющих этого многоуровневого и разнонаправленного сотрудничества является партнерство в сфере кибербезопасности. В частности, группа молодых специалистов армянского оборонного университета прошли научную стажировку с разными сроками в Колледже информации и киберпространства американского университета, являющемся центром превосходства США в киберсфере и важной структурой, связывающий государственный и частный секторы. В рамках данного сотруничества специалисты Центра национальной политики безопасности и информационно-коммуникационных технологий Института национальных стратегических исследований нашего университета разработали и научно апробировали в указанном колледже, а также в соответствующей структуре НАТО и комиссии Национального Собрания Армении проект национальной стратегии кибербезопасности Армении, в дальнейшем опубликованный в недавно вышедшем в свет номере военно-научного журнала «Армянская армия» («Айкакан банак»).

В настоящее время в центре разрабатывается проект формирования инновационной системы эффективного управления ресурсами киберпространства Армении. Внедрение данной системы предполагает подготовку на базе единых знаний специальных должностных лиц, руководящих этими сферами, для чего в центре параллельно разрабатывается магистерская программа «Стратегическое управление ресурсами киберпространства», которую намечается запустить осенью 2018 г.

Это сотрудничество с Колледжем информации и киберпространства Национального университета обороны США, являющимся государственным центром превосходства, создает плодотворную перспективу для разработки и внедрения по наиболее передовой американской модели действенных механизмов стимулирования сотрудничества частного и государственного секторов киберсферы Армении.

И в данном вопросе особо важную роль может сыграть наша Армянская Диаспора, поскольку обеспечение кибербезопасности является задачей не просто общегосударственного, а общенационального уровня, для решения которой требуется целевое сплочение как человеческого и материально-технического, так и организационного и интеллектуального потенциала всей нации с задействованием общественного веса и личных связей авторитетных армянских деятелей. Одним из ярких примеров тому служит патриотическая деятельность генерального директора компании «Виасфер Интернейшнл», Президента форума «АрмТех» Тони Морояна, главного архитектора-исследователя компании «Синопсис» доктора Ерванда Зорьяна и других видных деятелей Армянской Диаспоры в данной области.

Активное вовлечение Армянской Диаспоры в дело развития кибервозможностей Армении и дальнейшее расширение ее участия создают надежные перспективы для непрестанного развития киберпотенциала Армении. Это вовлечение проистекает из общих интересов нашей нации, поскольку дает возможность Армении развивать свой киберпотенциал, ставя его на службу всей нации, и в то же время существенно укрепить отношения Армения – Диаспора, содействуя сохранению Армянством Диаспоры своей национальной самости.

В заключение своего выступления имею честь обратиться к нашим уважаемым представителям Армянской Диаспоры, являющимся лидерами в киберсфере, оказать – в преддверии столетия воссоздания Армянской государственности – практическое содействие в учреждении вышеупомянутого Института стратегического управления ресурсами кибербезопасности, нацеленного на безопасное развитие Республики Армения.