Конгрессмен США: мирное решение арцахского вопроса в интересах каждого поколения жителей Армении

Армения не может свободно двигаться вперед, пока не решен вопрос Арцаха. По сообщению «Арменпресс» в беседе с журналистами в НС заявила конгрессмен США Анна Эшу. «Мы подчеркивали, что в миссии Минской группы должен быть прогресс. Мы верим, что это очень важно для мирного решения проблемы. Это следует из интересов каждого жителя Армении”, - подчеркнула она.

По инициативе Джеки Спира Канчеляна, конгрессмена с армянскими корнями, 17 сентября в Армению прибыла представительная делегация Конгресса США.