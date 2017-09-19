Конгрессмен США: мирное решение арцахского вопроса в интересах каждого поколения жителей Армении
Армения не может свободно двигаться вперед, пока не решен вопрос Арцаха. По сообщению «Арменпресс» в беседе с журналистами в НС заявила конгрессмен США Анна Эшу. «Мы подчеркивали, что в миссии Минской группы должен быть прогресс. Мы верим, что это очень важно для мирного решения проблемы. Это следует из интересов каждого жителя Армении”, - подчеркнула она.
По инициативе Джеки Спира Канчеляна, конгрессмена с армянскими корнями, 17 сентября в Армению прибыла представительная делегация Конгресса США.
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