Лондон будет участвовать в восстановлении Сирии лишь при условии ухода Асада

Великобритания, США и другие страны из группы так называемых друзей Сирии не готовы принимать участие в восстановлении страны после затяжного военного конфликта до тех пор, пока ее нынешний президент Башар Асад остается у власти. Об этом, как передает Арменпресс со ссылкой на агентство Reuters, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

"Мы считаем, что единственный способ продвинуться вперед - это запустить политический процесс и донести до России, Ирана и режима Асада, что мы - группа единомышленников - не поддержим реконструкцию Сирии, пока не будет запущен соответствующий политический процесс, - сказал Джонсон. - Это означает, что, согласно резолюции 2254 [Совбеза ООН], необходим переход от [правления] Асада".

Агентство также приводит слова исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Саттерфилда. По его словам, все участники встречи представителей стран, входящих в "Группу друзей Сирии", которая состоялась в понедельник на полях Генассамблеи ООН, подчеркнули необходимость запуска политического перехода в стране для того, "чтобы другие страны приняли участие в ее восстановлении".



