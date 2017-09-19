Артак Закарян: Из диаспоры поступили практические предложения по развитию ВПК

Будучи вовлеченными в различные сферы военно-промышленного производства, многие представители диаспоры могут внести свой весомый вклад в развитие ВПК Армении.

Об этом, как передает «Арменпресс», сообщил 19 сентября в блиц-интервью с журналистами первый заместитель Минобороны Артак Закарян. По его словам, уже поступили практические предложения.

- сказал А. Закарян.