Артак Закарян: Из диаспоры поступили практические предложения по развитию ВПК
12:36, 19 Сентябрь, 2017
Будучи вовлеченными в различные сферы военно-промышленного производства, многие представители диаспоры могут внести свой весомый вклад в развитие ВПК Армении.
Об этом, как передает «Арменпресс», сообщил 19 сентября в блиц-интервью с журналистами первый заместитель Минобороны Артак Закарян. По его словам, уже поступили практические предложения.“Большую роль в ВПК играет применение высоких технологий, в чем наша диаспора имеет свой солидный вес. Нам необходимо обеспечить правильный программный подход для диаспоры, и это не только финансовые вложения, но в первую очередь – использование профессионального потенциала, что очень полезно”, - сказал А. Закарян.