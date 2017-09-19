Время в Ереване: 11:07:36,   19 Сентябрь

Артак Закарян: Из диаспоры поступили практические предложения по развитию ВПК


Будучи вовлеченными в различные сферы военно-промышленного производства, многие представители диаспоры могут внести свой весомый вклад в развитие ВПК Армении.

Об этом, как передает «Арменпресс», сообщил 19 сентября в блиц-интервью с журналистами первый заместитель Минобороны Артак Закарян. По его словам, уже поступили практические предложения.  

“Большую роль в ВПК играет применение высоких технологий, в чем наша диаспора имеет свой солидный вес. Нам необходимо обеспечить правильный программный подход для диаспоры, и это не только финансовые вложения, но в первую очередь – использование профессионального потенциала, что очень полезно”, - сказал А. Закарян.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации