Политический лидер Мьянмы осудила нарушения прав человека в штате Ракхайн

Государственный советник и министр иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи, фактически являющаяся политическим лидером страны, выступила с осуждением "любых нарушений прав человека" на территории западного штата Ракхайн, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Все, кто повинен в нарушениях, должны предстать перед законом", - сказала Аун Сан Су Чжи во вторник в ходе своего обращения к членам парламента в Нейпьидо, которое транслировалось на ее странице в Facebook. Таким образом она прокомментировала ситуацию в штате Ракхайн, где в конце августа в результате вспышки насилия погибли более 400 человек.

Также Аун Сан Су Чжи заявила, что Мьянма готова провести проверку беженцев, которые захотят вернуться в республику после вспышки насилия в штате Ракхайн.



