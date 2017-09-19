В Израиле появилась первая постоянная американская военная база

Первая постоянная американская военная база начала функционировать в понедельник на территории Израиля. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Сегодня армия сообщает о ключевом этапе в развитии отношений между Израилем и Вашингтоном - открытии постоянной военной базы США на израильской земле, расположенной на базе израильских военно-воздушных сил на юге еврейского государства", - говорится в сообщении.

По информации военных, на базе, которая расположена на территории Школы воздушной обороны израильской армии, будут дислоцированы на постоянной основе десятки американских солдат.



