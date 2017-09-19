Бако Саакян направил телеграмму соболезнования семье публициста Андрея Нуйкина

19 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян направил телеграмму соболезнования семье писателя и публициста Андрея Нуйкина. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном управлении информации аппарата президента Республики Арцах.

В телеграмме говорится:«С чувством глубокого прискорбия воспринял весть о кончине Андрея Александровича Нуйкина.Как один из создателей и вдохновителей Комитета российской интеллигенции «Карабах», Андрей Александрович был широко известен и пользовался большим уважением в нашей стране.Будучи истинным патриотом и демократом, он активно поддерживал стремление нашего народа жить свободно и независимо на своей земле.Он внес значительный вклад в дело объективного и справедливого освещения проблемы Нагорного Карабаха и представления миру фактов грубого нарушения прав человека, совершаемых Азербайджаном.Заслуги Андрея Александровича Нуйкина по достоинству оценены нашим народом. Он удостоен высокой государственной награды Республики Арцах - медали «Мхитар Гош».От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично выражаю глубокое соболезнование всем родным и близким Андрея Александровича в связи с постигшей всех нас тяжелой утратой. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах".