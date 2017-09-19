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Бако Саакян направил телеграмму соболезнования семье публициста Андрея Нуйкина


19 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян направил телеграмму соболезнования семье писателя и публициста Андрея Нуйкина. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном управлении информации аппарата президента Республики Арцах.

В телеграмме говорится:
«С чувством глубокого прискорбия воспринял весть о кончине Андрея Александровича Нуйкина. 
Как один из создателей и вдохновителей Комитета российской интеллигенции «Карабах», Андрей Александрович был широко известен и пользовался большим уважением в нашей стране. 
Будучи истинным патриотом и демократом, он активно поддерживал стремление нашего народа жить свободно и независимо на своей земле.
Он внес значительный вклад в дело объективного и справедливого освещения проблемы Нагорного Карабаха и представления миру фактов грубого нарушения прав человека, совершаемых Азербайджаном.
Заслуги Андрея Александровича Нуйкина по достоинству оценены нашим народом. Он удостоен высокой государственной награды Республики Арцах - медали «Мхитар Гош».
От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично выражаю глубокое соболезнование всем родным и близким Андрея Александровича в связи с постигшей всех нас тяжелой утратой. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах".

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