Бако Саакян направил телеграмму соболезнования семье публициста Андрея Нуйкина
11:50, 19 Сентябрь, 2017
19 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян направил телеграмму соболезнования семье писателя и публициста Андрея Нуйкина. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном управлении информации аппарата президента Республики Арцах.В телеграмме говорится:
«С чувством глубокого прискорбия воспринял весть о кончине Андрея Александровича Нуйкина.
Как один из создателей и вдохновителей Комитета российской интеллигенции «Карабах», Андрей Александрович был широко известен и пользовался большим уважением в нашей стране.
Будучи истинным патриотом и демократом, он активно поддерживал стремление нашего народа жить свободно и независимо на своей земле.
Он внес значительный вклад в дело объективного и справедливого освещения проблемы Нагорного Карабаха и представления миру фактов грубого нарушения прав человека, совершаемых Азербайджаном.
Заслуги Андрея Александровича Нуйкина по достоинству оценены нашим народом. Он удостоен высокой государственной награды Республики Арцах - медали «Мхитар Гош».
От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично выражаю глубокое соболезнование всем родным и близким Андрея Александровича в связи с постигшей всех нас тяжелой утратой. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах".