Премьер-министр РА: Армения обладает огромным потенциалом для становления современной и прогрессивной страной

Армения обладает огромным потенциалом для становления современной и прогрессивной страной, для своевременного и адекватного реагирования на внутренние и внешние вызовы. Об этом заявил на VI Всеармянском форуме “Армения-Диаспора” премьер-министр Карен Карапетян. По его словам, современный мир, и Армения в том числе, проходит этап структурных реформ.

«Мы приступили к реформам во всех сферах, по всем направлениям для обеспечения Армении достойного места в мире. Поэтому наши реформы затрагивают не только насущные проблемы, но и закладывают основу обеспечения конкурентоспособности страны в мире. Для этого нам необходимы стабильный и долговременный рост во всех жизненно важных отраслях. Для этого необходимо резкое повышение продуктивности во всех сферах, коренное изменение мышления. Наша команда приступила к этому и мы не видим причин, по которым мы не сможем достичь успеха”, - передает «Арменпресс» слова премьера.

Карен Карапетян отметил, что вся история нашего народа – история борьбы, и нация, в минуту опасности, всегда могла концентрировать свои силы для ее преодоления.

По его словам, мы должны гордиться тем, что наш народ, в отличие от других, сохранил свою идентичность, смог развиваться и созидать.

«Мы прошли через войны, через угнетение, через Геноцид. Всегда, даже в самое трудное время наш народ не терял чувства собственного достоинства, не отказывался от мечты о независимости. Наши сегодняшние трудности ничто по сравнению с тем, через что прошли наши предки. В результате мы сегодня имеем независимую страну. Это высшая ценность”, - сказал он.

Прмьер выразил уверенность, что строительство современной эффективной, развивающейся страны – воодушевляющая цель, вокруг которой и нужно объединяться.

«Мы должны спросить себя, как и в чем выразится это участие, как мы можем служить этой цели. Мы должны спросить себя, почему другие могут, а мы – нет. Я уверен, что у нас у всех единая цель – свободная, справедливая, безопасная Армения”, - добавил премьер-министр.

18-20 сентября в Ереване проходит VI Всеармянский форум “Армения-Диаспора” под лозунгом “Взаимное доверие, единство и ответственность”. На форум приглашены государственные и общетвенно-политические деятели из Армении, Арцаха, диапоры, руководители и представители общественных организаций.

Форум работает по 4 главным направлениям, которые курируют соответственно министерства обороны, иностранных дел, международной экономической интеграции и реформ, диаспоры.

Будут проведены три пленарных заседания, 16 тематических заседаний по 4 направлениям.