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Сенат США одобрил выделение $500 млн и летального оружия для Украины


Сенат Соединенных штатов Америки одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018". Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018", предусматривающий выделение $500 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах", - написал он в фейсбуке в ночь на вторник.

Проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера. В него также включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил.

 

 

 



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