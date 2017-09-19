Роухани: будущее Сирии определят переговоры, оппозиция должна договориться с Дамаском

Будущее Сирии будет определено только на переговорах, для этого оппозиция должна договориться с Дамаском. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такое мнение высказал в понедельник в интервью телеканалу CNN президент Ирана Хасан Роухани.

Он позитивно расценил роль Тегерана в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Наши действия были успешными, сегодня мы являемся свидетелями последних стадий разгрома ИГ", - сказал президент Ирана.

"Будущее Сирии будет определено на переговорах, в конце концов оппозиция должна достичь соглашения с правительством. Воля народа будет выражена на выборах и в итоге определит, что произойдет дальше", - сказал Роухани.



