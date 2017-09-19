Госдепартамент анонсировал вторую встречу Тиллерсона с Лавровым в Нью-Йорке

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведут во вторник вторую встречу в Нью-Йорке, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"В 17:00 по местному времени (00:00 по мск) госсекретарь Тиллерсон встречается с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в отеле Palace в Нью-Йорке", - сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

В воскресенье вечером, 17 сентября, российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла в Нью-Йорк. В этот же вечер в Постоянном представительстве РФ при ООН состоялась встреча неформального характера Сергея Лаврова и Госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Как заявила по итогам встречи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров и Тиллерсон "обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации минских договорённостей".