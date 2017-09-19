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Участники форума “Армения-Диаспора” отдали дань памяти жертвам Геноцида армян


Участники VI форума “Армения-Диаспора” отдали дань памяти жертвам Геноцида армянского народа. Как сообщает «Арменпресс», 19 сентября они посетили Мемориал памяти жертв Геноцида.

Участники возложили цветы к мемориалу и спели возле Вечного огня песню “Киликия”.

Участников форума сопровождала министр диаспоры Грануш Акопян.

Форум “Армения-Диаспора” проходит в Ереване 18-20 сентября. Участвуют около 2000 человек из Армении, Арцаха и диаспоры. В Армению для участия в работе форума прибыл также депутат парламента Турции армянин Каро Пайлан.
Фото: Эдуарда Сепетчяна


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