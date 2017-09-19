Сурен Караян посетил свободную экономическую зону Ирана “Арас”

Министр территориального развития и инвестиций Сурен Караян 16 сентября по приглашению иранской стороны посетил свободную экономическую зону ИРИ “Арас”. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на отдел информации и по связям с общественностью министерства,

Министра С. Караяна сопровождал и представил свободную экономическую зону ее исполнительный директор Мохсен Араб Баги. Делегация, во главе с министром, посетила сельскохозяйственные, производительные, промышленные, торговые и туристические площадки СЭЗ.

В составе делегации предприниматели из Армении, которые установили деловые связи с иранскими партнерами, уточнили перспективы сотрудничества. Достигнуто соглашение о проведении бизнес-форума “Мегри-Арас”, который объединит предпринимателей двух стран, желающих участвовать в работе СЭЗ.

Министр посетил также армянский монастырский комплекс св. Степаноса, находящийся на территории ИРИ.

Он отметил, что в будущем посетит Иран с группой представителей турбизнеса для обсуждения перспектив развития туризма.

Министр С. Караян отметил в своей речи, что сотрудничество СЭЗ “Мегри” и “Арас” может стать в будущем лучшим мостом армяно-иранского сотрудничества. “Есть все предпосылки для того, чтобы это сотрудничество состоялось и, что самое главное, чтобы они дополняли друг друга и превратились в важнейший региональный экономический центр. Мы ищем совместные пути к этому, что даст масштабный эффект”, - сказал С. Караян.

Он отметил важность создания совместных промышленных предприятий, что, по его словам, позволит максимально продуктивно использовать возможности обеих стран.

“Я рад Вашему посещению СЭЗ “Арас”. Надеюсь, что подобные визиты еще более будут способствовать развитию армяно-иранских торгово-экономических связей. Мы готовы поделиться нашим опытом строительства и становления подобных зон”, - сказал исполнительный директор СЭЗ “Арас” Мохсен Араб Баги.