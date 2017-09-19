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В Ереване за неделю родились 457 малышей


Как сообщили в управлении здравоохранения администрации Еревана, за неделю 8-14 сентября в родильных домах столицы появились на свет 457 малышей – 253 мальчика и 204 девочки. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информатики и по связям с общественностью мэрии. За тот же промежуток времени амбулаторно-поликлинические учреждения, подчиненные мэрии, посетили 38407 граждан.

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