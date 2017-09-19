Сенат Конгресса США в понедельник одобрил норму, запрещающую американским федеральным ведомствам использовать программное обеспечение российской компании "Лаборатория Касперского". Данная поправка была включена в законопроект о бюджете Пентагона на 2018 финансовый год, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Таким образом, верхняя палата Конгресса законодательно закрепила решение администрации президента США Дональда Трампа отказаться от продукции этой компании. Автором данной поправки выступила сенатор-демократ Джин Шахин, по ее словам, это позволит ликвидировать "реальную уязвимость" в национальной безопасности США. Ограничение коснется как гражданских, так и военных ведомств.

Теперь эту же меру должны согласовать с Палатой представителей американского Конгресса, только затем она будет отправлена на подпись к президенту США, чтобы обрести силу закона.



