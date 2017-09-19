Генсек ООН и президент Ирана выступили в поддержку ядерной сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил в понедельник с президентом Ирана Хасаном Роухани выполнение сделки по ядерной программе Тегерана, заключенной в 2015 году. Как сообщили в пресс-службе всемирной организации, собеседники высказались в поддержку соглашения, критикуемого США, а также обменялись взглядами на другие вопросы, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Генеральный секретарь и президент обсудили Совместный всеобъемлющий план действий, подчеркнув важность его полного и эффективного выполнения всеми участниками. Два лидера обменялись взглядами по региональным вопросам, вызывающим общую обеспокоенность, а также инициативу Ирана по противодействию насильственному экстремизму", - говорится в сообщении по итогам встречи.

Иран и "шестерка" достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли Совместный всеобъемлющий план действий. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.