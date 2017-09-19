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Автоматизирован порядок выдачи лицензий на импорт высокочастотных устройств радиоэлектронного и гражданского назначения


На электронной площадке “Единое национальное окно внешней торговли РА” Комитета по госдоходам запущена система “Выдача лицензий на импорт радиочастотных устройств”.

Как сообщили  «Арменпресс» в отделе информации и по связям с общественностью  Комитета по госдоходам РА, действующая с июня текущего года  система автоматизирует  процесс выдачи лицензий, заменяя бумажный порядок подачи документов на электронный. Система позволила в несколько раз сократить время прохождения бумаг и упростить процесс лицензирования.

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