Автоматизирован порядок выдачи лицензий на импорт высокочастотных устройств радиоэлектронного и гражданского назначения

На электронной площадке “Единое национальное окно внешней торговли РА” Комитета по госдоходам запущена система “Выдача лицензий на импорт радиочастотных устройств”.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе информации и по связям с общественностью Комитета по госдоходам РА, действующая с июня текущего года система автоматизирует процесс выдачи лицензий, заменяя бумажный порядок подачи документов на электронный. Система позволила в несколько раз сократить время прохождения бумаг и упростить процесс лицензирования.