В Кашатагском районе Республики Арцаха обнаружены две башни-пирамиды

В Кашатагском районе Арцаха обнаружены две башни-пирамиды, у подножия одной из них есть ступени. Об этом рассказал в беседе с «Арменпресс» публицист, журналист, художник, председатель фонда “Шуши” Бакур Карапетян.

«Совместно с Фондом арменоведческих исследований Национальной академии наук было решено, что Институт археологии и этнографии организует экспедицию для изучения новообнаруженных на территории Арцаха замков и крепостей.

Археолог Гагик Саргсян обнаружил на территории страны около 70 оборонительных объектов. Фонд Шуши” с помощью викария Арцаха владыки Паргева приобрел дрон. По специальной программе были составлены карты. К нам примкнули сотрудник кафедры археологии ЕРГУ Артак Гнуни, научный сотрудник института археологии Грант Даниелян, умеющий управлять дроном”, - отметил Б. Карапетян.

В Кашатаге они обнаружили хорошо сохранившуюся крепость с мощными циклопическими стенами.

Как заметил Б. Карапетян, “Она в средневековье не перестраивалась”.

“Здесь мы обнаружили гигантскую башню, а у ее основы лестницы на протяжении 70 метров. Один из местных жителей, вернувшийся на родину из Америки и занимающийся строительством школ, заинтересовался нашей работой и сообщил, что у него есть средства и он готов вложить их в организацию раскопок. Зав. кафедрой археологии Айк Аветисян по нашему предложению стал руководителем группы, и мы приступили к раскопкам”.

По его словам, интересны не только циклопические стены, но и две башни и лестница под ними. “Местами ступени имеют высоту до 3,5 м. Естественно, они были созданы не для ходьбы; возможно, что это ритуальные площадки, самая высокая из них может быть капищем, посвященным солнцу. Все это, конечно, нуждается в изучении и уточнении”, – подчеркнул он.

Эти замки являются агорами (местами собраний) и зиккуратами и, вероятно, относятся к железному веку. Агора расположена на вершине горы между селами Мирик и Мошатаг. Расстояние между башнями 50-60 м., - заключил писатель-публицист.