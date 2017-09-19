Посол КНДР в Испании объявлен персоной нон грата

Посол КНДР в Испании в понедельник был вызван в испанское министерство иностранных дел, где ему было предписано покинуть страну до 30 сентября, сообщил глава испанского внешнеполитического ведомства Альфонсо Дастис.

Посол КНДР объявлен персоной нон грата в ответ на недавние пуски баллистических ракет и ядерное испытание, предпринятые КНДР, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По словам министра, правительство Испании пришло к выводу "о необходимости принятия такой меры, поскольку программы (КНДР) являются угрозой для мира и международной безопасности".