Участники министерского заседания в ООН потребовали прекратить насилие в Мьянме

Министерское заседание по ситуации в мьянманском штате Ракхайн прошло в понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке по инициативе Великобритании. Участники встречи призвали власти Мьянмы положить конец насилию в регионе, которое вынудило сотни тысяч представителей мусульманской народности рохинджа бежать в соседний Бангладеш, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Выступая на заседании, глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал столкновения и "жуткие нарушения прав человека" в штате Ракхайн "пятном на репутации страны".

В организованной Соединенным Королевством встрече приняли участие министры иностранных дел Австралии, Бангладеш, Индонезии, Канады и ряда других стран, а также постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. От Мьянмы на заседании присутствовали советник по национальной безопасности и заместитель главы МИД страны.