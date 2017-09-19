Хиллари Клинтон допустила возможность оспорить итоги президентских выборов в США

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключает возможность оспорить результаты прошлогодних всеобщих выборов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом она заявила в понедельник в эфире Национального общественного радио США.

"Я не знаю, есть ли правомерный конституционный путь поступить так", - сказала демократ Клинтон, проигравшая на выборах республиканцу Дональду Трампу, отвечая на соответствующий вопрос. Ведущий Терри Кросс повторно задал этот вопрос, переформулировав его с учетом гипотетической ситуации, заключающейся в том, что приписываемое Москве вмешательство в ход предвыборной кампании в США окажется более глубоким, чем считается. "Нет, я бы не исключила [возможность оспорить результаты голосования]", - ответила Клинтон.





