142 страны согласились поддержать реформу ООН

США, Германия, Великобритания, Канада, Япония, а также еще 137 стран заявили в Декларации в поддержку реформы ООН о своей помощи в осуществлении конкретных изменений в системе Всемирной организации и призвали ее главу Антониу Гутерриша возглавить реформу. Текст документа, который состоит из 10 пунктов, размещен на сайте американской дипмиссии при ООН, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы поддерживаем Генерального секретаря в осуществлении конкретных изменений в системе ООН, направленных на улучшение координации ее работы по вопросам гуманитарной помощи, развития и по поддержанию мирных инициатив", - отмечается в одном из пунктов документа.

В понедельник по инициативе США состоялось заседание высокого уровня, посвященное реформе ООН. В нем принял участие президент США Д.Трамп, который выразил поддержку усилиям Генерального секретаря в области реформирования Организации.