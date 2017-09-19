Участники форума “Армения-Диаспора” обсудили особенности оборонительной политики РА

В рамках VI Всеармянского форума “Армения-Диаспора” 18 сентября состоялись первое и второе заседания по теме: “Особенности оборонительной политики РА в условиях современных вызовов”.

Как сообщает «Арменпресс», на заседании по теме “Антиармянская пропаганда, как мишень нашей информационной безопасности”, выступавшие обратились к вызовам антиармянской пропаганды и возможностям противостояния ей, а также вопросам информационной безопасности.

В обсуждении участвовали представители ИТ-сферы, заинтересованных структур, эксперты.

Выступавшие говорили также о масштабных работах, проводимых в пограничной зоне, о положениях концепции “Народ-армия”.

На втором заседании под названием “Народ-армия – модель развития” министр обороны РА Виген Саргсян представил собравшимся основные программы в сфере обороны и ожидаемые реформы. Говоря о содержании идеи “народ-армия”, министр выделил основные направления – привлекательность профессии военнослужащего, комплектация вооружения, оборудование передовой линии современными средствами, развитие ВПК, укрепление военно-допломатических связей, прозрачная и справедливая работа. Виген Саргсян обратился также к широко обсуждаемым в последнее время программам “Это я”, “Честь имею” и “Наблюдательный пункт՞.

После завершения заседаний, министр обороны РА Виген Саргсян принял участие в юбилейном гашении трех марок, выпущенный компанией “Айпост” по теме “Фонд страхования военнослужащих”.