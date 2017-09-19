В ООН начинаются общие прения Генассамблеи

Общеполитическая дискуссия (общие прения) 72-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН начинается во вторник в Нью-Йорке с участием более 130 глав государств и свыше 100 министров иностранных дел. В течение пяти дней они будут обсуждать вопросы предотвращения и урегулирования конфликтов, борьбы с последствиями изменения климата, социально-экономического развития и другие глобальные проблемы современности, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В предстоящую неделю на трибуну Генассамблеи поочередно поднимутся представители 193 государств - членов ООН, Ватикана и Палестины, наделенных статусом наблюдателей при всемирной организации, а также Европейского союза. Как сообщили в понедельник ТАСС в секретариате ООН, ожидается, что в работе форума примут участие 90 глав государств и 39 глав правительств.

Общие прения начнутся с выступлений генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя 72-й сессии ГА Мирослава Лайчака. Первым из мировых лидеров слово возьмет президент Бразилии Мишел Темер, что является данью многолетней традиции. Дело в том, что именно представитель этого латиноамериканского государства - глава МИД Бразилии Освальдо Аранья - руководил работой первой и второй спецсессий Генассамблеи в 1947 году.

Следом за Темером на трибуну ГА впервые поднимется президент США Дональд Трамп. Хотя для Гутерриша эти общие прения также являются первыми на занимаемом сейчас посту (он, как и Трамп, вступил в должность в январе), именно выступление американского лидера привлекает наибольшее внимание СМИ и общественности в этом году.

В общей сложности в первый день дебатов запланированы выступления 37 ораторов, включая лидеров Армении, Афганистана, Бразилии, Египта, Израиля, Литвы, Польши, Турции, Узбекистана, Франции, ЮАР, эмира Катара и принца Монако. Во второй день выступят 29 человек, включая президентов Азербайджана, Ирана и Украины, а также премьер-министров Великобритании и Японии.



