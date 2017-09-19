Европейские индексы - 18-09-17

МОСКВА, 19 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.32% и составил 12559.39 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.30% и составил 5229.32 пункта, британский FTSE вырос на 0.52% и составил 7253.28 пункта, российский MICEX вырос на 0.26% и составил 2059.08 пункта, а RTSI снизился на 0.17% и составил 1119.14 пункта.