Президент Армении отправился с рабочим визитом в США

Президент Армении Серж Саргсян 18 сентября с рабочим визитом отправился в Соединённые Штаты Америки. В Нью-Йорке Президент Республики примет участие в 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где выступит с речью. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в ходе визита Серж Саргсян также встретится с Генеральным секретарём ООН Антонио Гутерешом.

В Нью-Йорке намечаются также другие двусторонние встречи президента Республики.