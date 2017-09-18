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Президент Армении отправился с рабочим визитом в США


Президент Армении Серж Саргсян 18 сентября с рабочим визитом отправился в Соединённые Штаты Америки. В Нью-Йорке Президент Республики примет участие в 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где выступит с речью. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в ходе визита Серж Саргсян также встретится с Генеральным секретарём ООН Антонио Гутерешом.

В Нью-Йорке намечаются также другие двусторонние встречи президента Республики.  



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