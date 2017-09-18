Президент Армении отправился с рабочим визитом в США
Президент Армении Серж Саргсян 18 сентября с рабочим визитом отправился в Соединённые Штаты Америки. В Нью-Йорке Президент Республики примет участие в 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где выступит с речью. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в ходе визита Серж Саргсян также встретится с Генеральным секретарём ООН Антонио Гутерешом.
В Нью-Йорке намечаются также другие двусторонние встречи президента Республики.
- 19.09-22:00 Трамп уверен, что США смогут остановить исламский экстремизм
- 19.09-21:49 Трамп назвал условия снятия санкций с Кубы
- 19.09-21:40 Сергей Лавров и Махмуд Аббас обсудили вопросы достижения справедливого палестино- израильского урегулирования
- 19.09-21:21 Предстоящие на 20 сентября мероприятия
- 19.09-21:07 Арцах достоин международного признания: конгрессмен США
- 19.09-20:20 Президент Республики Арцах встретился с группой конгрессменов США
- 19.09-19:25 Президент НКР провел встречу с делегацией Армянского евангелистского сообщества Америки
- 19.09-19:18 Спикер НС НКР представил европейским журналистам процесс урегулирования нагорно- карабахского конфликта
- 19.09-18:54 Глава МИД Армении добавил два новых требования к предложениям сопредседателей: комментарий Шаварша Кочаряна
- 19.09-18:32 Каро Пайлан награжден золотой медалью ЕГУ
- 19.09-18:05 Рейтинг альянса ХДС/ХСС упал до рекордной отметки, показал опрос
- 19.09-17:57 Предстоящие на 20 сентября мероприятия
- 19.09-17:55 Генсек ООН: мир становится все более опасным и разобщенным
- 19.09-17:41 Самая популярная знаменитость в Instagram стала новым представителем Puma
- 19.09-17:29 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-09-17
- 19.09-17:28 Азиатские индексы - 19-09-17
- 19.09-17:20 Ракетные пуски КНДР наносят многомиллиардные убытки японскому телевидению
- 19.09-16:56 Linkin Park выпустила новый клип в память о Честере Беннингтоне
- 19.09-16:51 Саакашвили рассказал, как долго намерен жить на Украине
- 19.09-16:43 Сенат Конгресса США одобрил выделение военной помощи Украине на сумму $150 млн
- 19.09-16:34 Ашотян призывает не отвлекаться от текущей повестки карабахского конфликта
- 19.09-16:33 Левон Аронян завершил вничью первую партию полуфинального матча с французом Максимом Вашье-Лагравом
- 19.09-16:17 Клаудия Шиффер выпустит капсульную коллекцию обуви
- 19.09-16:15 Волкер: Грузия не готова стать членом НАТО
- 19.09-15:53 Генсек ООН: служащие организации совершают больше секс-преступлений, чем ее миротворцы
- 19.09-15:41 Создана эффективная вакцина от кариеса
- 19.09-15:03 Полуголые модели занялись фехтованием во французском замке
- 19.09-14:52 Том Круз рассказал, что скоро вернется к съемкам после полученной травмы
- 19.09-14:48 В Кремле прокомментировали предоставление Киеву летального оружия
- 19.09-14:43 Спикер НС Армении принял делегацию Палаты представителей Конгресса США
- 19.09-14:08 В мире около 40 миллионов человек стали жертвами рабства, выяснили в МОТ
- 19.09-13:54 Камбербэтч прокомментировал идею снять сериал «Шерлокина»
- 19.09-13:52 Дональд Трамп-младший отказался от постоянной охраны Секретной службы
- 19.09-13:49 Арабская "четверка" подтвердила требования к Катару для прекращения блокады
- 19.09-13:45 Правительство Армении реализует пакетные изменения в налоговой и таможенной системах
16:28, 16.09.2017
Просмотрели 1528 раз Ни один «черный список» не закроет Арцах от международной общественности – Станислав Тарасов
15:37, 16.09.2017
Просмотрели 1487 раз На предстоящей сессии ПА ОДКБ Эдуард Шармазанов поднимет вопрос об армянофобской политике Азербайджана
11:33, 13.09.2017
Просмотрели 1392 раз В Национальной академии наук Армении состоялась 42-ая научная конференция международной комиссии по истории геологических наук
19:55, 15.09.2017
Просмотрели 1288 раз Лапшин опровергает азербайджанскую ложь о попытке самоубийства: первая после выхода из тюрьмы запись блогера
12:51, 13.09.2017
Просмотрели 1288 раз Квирикашвили назвал Саакашвили печальным прошлым Грузии