В МВФ подсчитали ежегодный объем взяток в мире

Ежегодный объем взяток во всем мире составляет до 2 триллионов долларов в год, заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Ежегодная цена взяток — лишь одной части коррупции — составляет от 1,5 до 2 триллионов долларов, то есть примерно 2% от мирового объема ВВП. Это представляет собой лишь верхушку айсберга, и долгосрочное влияние оказывается гораздо более глубоким", — сказала Лагард, выступая на конференции по борьбе с коррупцией в вашингтонском Институте имени Брукингса.

Глава МВФ отметила, что фонд помогает входящим в него странам в борьбе со взяточничеством.