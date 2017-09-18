Азиатские индексы - 18-09-17
ТОКИО, 18 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 сентября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 19909.50 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1638.94 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.28% и составил 3362.86 пункта, а HANG SENG вырос на 1.27% и составил 28159.77 пункта.
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