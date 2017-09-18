Всеармянский совет призван расширить участие диаспоры во внутренней жизни Армении

В рамках VI Форума Армения-Диаспора состоялось закрытое рабочее совещание относительно принципов формирования Всеармянского совета. В беседе с журналистами референт президента Армении Ованес Никогосян отметил, что в совещании участвовали 30 представителей диаспоры.

«Все единодушно выразили уверенность, что назрела необходимость и время, чтобы идея создания Всеармянского совета, о чем говорилось с 1995-1996 годов, стала реальностью – в качестве инструмента сотрудничества Армения-Диаспора. В то же время на совещании все участники были едины в мнении, что эта структура не намерена и не может набросить тень на деятельность традиционных армянских партий и организаций. Наоборот, она Совет призван расширить участие диаспоры во внутренней жизни Армении», - как передает Арменпресс, сказал Никогосян.

По его словам, совет станет инструментом для повышения диалога на новый уровень.

«Достигнута договоренность сформировать именную комиссию, которая в трехмесячный срок аккумулирует предложения и идеи всех известных диаспоральных структур. Первое заседание Всеармянского совета состоится в ходе праздничных мероприятий по случаю 100-летия Майских боев и независимости Первой республики», - сказал Никогосян.