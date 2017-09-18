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Всеармянский совет призван расширить участие диаспоры во внутренней жизни Армении


В  рамках  VI  Форума  Армения-Диаспора состоялось закрытое  рабочее совещание относительно принципов формирования    Всеармянского совета.  В беседе с журналистами референт президента  Армении Ованес Никогосян отметил, что в совещании участвовали 30 представителей  диаспоры. 

«Все единодушно выразили уверенность, что назрела необходимость и время, чтобы идея создания  Всеармянского совета, о чем говорилось с 1995-1996 годов, стала реальностью – в качестве  инструмента сотрудничества Армения-Диаспора.   В  то же  время на совещании все  участники были едины  в мнении, что эта  структура не намерена и не  может набросить тень на  деятельность традиционных  армянских   партий и организаций. Наоборот, она Совет  призван расширить участие диаспоры  во внутренней  жизни Армении», - как передает Арменпресс, сказал Никогосян. 

По его словам, совет станет инструментом для  повышения  диалога на новый  уровень.

«Достигнута  договоренность сформировать именную комиссию, которая в  трехмесячный  срок аккумулирует предложения и идеи всех известных диаспоральных структур. Первое  заседание Всеармянского совета  состоится в ходе  праздничных мероприятий по случаю 100-летия Майских боев и независимости Первой  республики», - сказал Никогосян.   

 

 



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