ВКС России уничтожили флотилию ИГ на Евфрате

Самолеты российских воздушно-космических сил (ВКС) уничтожили флотилию судов террористической группировки «Исламское государство» на Евфрате и прибрежную инфраструктуру. Видео публикует Федеральное агентство новостей, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Катера и баржи, использовавшиеся боевиками для переброски подкреплений и подвоза боеприпасов, уничтожены. После ударов с воздуха и артподготовки спецназ сирийской правительственной армии форсировал реку и закрепился на восточном берегу.