Россия играет важную роль в обеспечении ВС РА вооружением – Виген Саркисян

ВС Армении проводят достаточноинтенсивную программу вооружения.Так заявил в своем выступлении в рамках VI Форума Армения-Диаспора министр обороны РА Виген Саркисян.

«Вы знаете, что Азербайджан встал на путь гонки вооружений, однако мы не проводим политику «количеством против количества». Армянские ВС проводят другую – политику эффективного вооружения»,- как передает Арменпресс, сказал министр.

Виген Саркисян добавил, что после апрельской войны проведена серьезная работа по совершенствованию безопасности и ситуации на передовой.

«У нас крепкие передовые позиции, после апрельской войны передовая качественно изменилась – в плане мониторинговых систем. Теперь служба солдата на передовой стала несравнимо безопаснее. Правда, это не значит, что нет стрельбы. Выстрелы бывают, у нас, увы, есть и жертвы, но в подобных случаях мы всегда даем троекратный ответ. Для нас это принципиально», - сказал министр.

Виген Саркисян коснулся и темы военного сотрудничества Армения-Россия и своих официальных визитов.

«Мой первый визит на посту министра был именно в Россию, и независимо от слухов, которые муссируются, Россия была и остается для нас надежным союзником», - сказал министр обороны Армении.

Он подчеркнул, что Россия поставляет нам оружие на выгодных условиях и играет важную роль в обеспечении ВС РА вооружением.

«Однако это не значит, что у нас нет других связей. Второй мой визит был в Грецию. Я побывал также в Грузии, в Иране, а совсем недавно – в Китае», - сказал Виген Саркисян, добавив, в ближайших планах – визит в Канаду.