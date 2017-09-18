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Россия играет важную роль в обеспечении ВС РА вооружением – Виген Саркисян


ВС Армении проводят достаточноинтенсивную программу вооружения.Так  заявил в своем выступлении в рамках  VI  Форума  Армения-Диаспора   министр обороны  РА Виген Саркисян.

«Вы знаете, что Азербайджан встал на путь гонки вооружений, однако мы  не  проводим политику «количеством против количества». Армянские  ВС проводят другую – политику эффективного вооружения»,- как  передает Арменпресс, сказал министр.

Виген Саркисян добавил, что после  апрельской  войны проведена серьезная работа по совершенствованию безопасности и ситуации на  передовой.

«У нас крепкие  передовые  позиции, после  апрельской войны передовая качественно изменилась – в плане  мониторинговых систем. Теперь служба  солдата на передовой  стала несравнимо безопаснее. Правда, это не  значит, что нет стрельбы. Выстрелы  бывают, у нас, увы, есть и жертвы, но в  подобных случаях мы  всегда  даем троекратный  ответ. Для  нас это принципиально», - сказал министр.

Виген Саркисян коснулся и темы  военного сотрудничества Армения-Россия и своих официальных визитов.

«Мой  первый визит на посту министра был именно в Россию, и независимо от слухов, которые  муссируются, Россия  была  и остается для  нас надежным союзником», - сказал министр обороны  Армении.

Он подчеркнул, что Россия  поставляет нам оружие на выгодных условиях и играет важную роль в  обеспечении ВС РА  вооружением.

«Однако это не  значит, что у  нас нет других связей. Второй  мой  визит был в  Грецию. Я побывал также в  Грузии, в Иране, а совсем недавно – в Китае», - сказал Виген Саркисян, добавив, в ближайших планах – визит в  Канаду.

 

 



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