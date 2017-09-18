Юкия Амано утвержден на третий срок на посту гендиректора МАГАТЭ

Кандидатура Юкия Амано утверждена на третий четырехлетний срок на посту генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом стало известно в понедельник на 61-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

Совет управляющих МАГАТЭ в марте этого года принял решение назначить в качестве генерального директора на третий срок Амано, полномочия которого истекают в конце ноября. 70-летний японский дипломат продолжит с 1 декабря работу на посту административного главы агентства до 30 ноября 2021 года. Кандидатура гендиректора должна была быть утверждена именно на Генеральной конференции МАГАТЭ.

Амано возглавляет МАГАТЭ с декабря 2009 года. Его полномочия (второй срок) истекают в декабре 2017 года. В январе текущего года Амано решил выдвинуть свою кандидатуру на занимаемую им должность в третий раз подряд. При этом он был единственным кандидатом на переизбрание, выдвижения альтернативного кандидата не последовало, поэтому переназначение Амано считалось формальностью.





