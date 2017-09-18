В ближайшее время во всех крупных воинских частях Армении будут открыты центры ТУМО. Так заявил в своем выступлении на VI Форуме Армения-Диаспора министр обороны РА Виген Саркисян.

«Наша цель – достичь того, чтобы к моменту демобилизации молодые люди не были безграмотны хотя бы в смысле системных знаний, а те, у кого есть соответствующие знания и стремление, получили в армии могли создать элементарные компьютерные программы, хотя бы чтобы обеспечить себе хлеб насущный после армии», - как передает Арменпресс, сказал министр.

Он добавил, что с центром «Тумо» уже достигнута договоренность, отметив при этом, что предложение открыто для всех и они не будут ограничиваться сотрудничеством с одним «Тумо».