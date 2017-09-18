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Во всех крупных воинских частях Армении будут открыты центры ТУМО


В ближайшее время во всех крупных воинских частях Армении будут открыты центры  ТУМО. Так  заявил в своем выступлении на VI  Форуме  Армения-Диаспора   министр обороны  РА Виген Саркисян.

«Наша цель – достичь того, чтобы к моменту  демобилизации молодые люди не были  безграмотны хотя бы в смысле системных знаний, а те, у кого есть соответствующие  знания и стремление, получили в  армии могли создать элементарные компьютерные программы, хотя  бы  чтобы  обеспечить себе хлеб насущный  после  армии», - как  передает Арменпресс, сказал министр.

Он добавил, что с центром «Тумо» уже достигнута  договоренность, отметив  при этом, что предложение  открыто для  всех и они не  будут ограничиваться сотрудничеством с одним «Тумо».

 

 



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