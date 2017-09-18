Бурджанадзе заявила о планах ЦРУ сорвать ЧМ-2018 с помощью Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили работает в рамках «серьезнейшего проекта» ЦРУ, призванного сорвать проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году в России. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом в понедельник, 18 сентября, в интервью «Независимой газете» сказала бывший председатель парламента Грузии, лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.

«Многие горят желанием отобрать у России чемпионат мира по футболу и оказать воздействие на выборы президента РФ. И этим силам нужно сделать так, чтобы на Украине, в Молдове, возможно, в Грузии у России возникли тяжелые проблемы. Саакашвили — отличный кандидат для исполнения такого плана», — заявила Бурджанадзе.

Она добавила, что не знает конкретно, что может сделать Саакашвили. «Но если на Украине обострится ситуация, начнутся дестабилизирующие процессы, то это отразится на России, которая вынуждена будет предпринять ответные действия, дипломатические шаги, [принять] какие-то политические меры. Происходящее на Украине влияет на Россию в любом случае», — отметила политик.