Черная комедия про три рекламных щита победила на кинофестивале в Торонто

Кинофестиваль в Торонто, традиционно присуждающий вместо наград жюри призы зрительских симпатий, назвал победителей. В главной категории лауреатом стал фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте мероприятия.

Картина повествует о женщине, которая использует три придорожных рекламных щита, чтобы заставить местную полицию расследовать убийство ее дочери. Режиссером черной комедии выступил Мартин Макдона («Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов»). В ленте снялись Фрэнсис Макдорманд, Питер Динклэйдж, Сэм Рокуэлл и Вуди Харрельсон.

Кинофестиваль проходил в Торонто с 7 по 17 сентября. Наряду со смотрами в Каннах, Берлине и Венеции, он считается одним из крупнейших фестивалей.