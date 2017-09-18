В Диарбекиреобворывается армянская церковь Св.Киракоса – армянская община ожидает от властей соответствующих действий

Глава фонда армянской церкви Св.Киракоса в ДиарбекиреЭргюнАйык сообщил, что церковь Св.Киракоса – самая крупная армянская церковь на Ближнем Востоке. Сегодня она разграблена. Как передает Арменпресс, об этом сообщает турецкий канал Т24.

Глава фонда подчеркнул, что диарбекирский квартал Сур, где стоит храм, из-за курдо-турецких столкновений по сей день считается запретной зоной, чтобы попасть туда, нужен пропуск как минимум 10 инстанций.

«Пока мы обиваем пороги надлежащих органов для законных посещений квартала, грабители легко проникают туда. В храме украдено многое – даже насосная станция и электрощит. Мы требуем, чтобы власти предприняли меры», - сказал ЭргюнАйык.

К этой проблеме обратился депутат парламента Турции, армянин КароПайлан, записавший в своем Facebook: «На ту территорию, где стоит церковь, уже несколько лет ни я, ни диарбекирцы не могут попасть. Кто разграбил нашу церковь?»