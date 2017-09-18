Сирийская армия приступила к зачистке северных окраин Дейр-эз-Зора

Передовые отряды сирийской армии и союзные силы в понедельник утром форсировали реку Евфрат на востоке Дейр-эз-Зора и начали зачистку северных окраин города. Как сообщает Арменпресс, об этом передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Инженерные подразделения наладили понтонную переправу, по которой после создания контура безопасности в три километра штурмовые отряды вместе с техникой были переброшены на северную окраину Дейр-эз-Зора.

Штурмовые отряды за несколько часов смогли выбить боевиков террористической группировки "Исламское государство"* из ряда деревень и продолжают уходить вглубь фронта, заставляя боевиков бежать на север и в сторону города Меядин.

Террористы продолжают оказывать ожесточенное сопротивление, пытаясь блокировать продвижение правительственных сил.