Китай призвал выполнять резолюции СБ ООН по КНДР, а не создавать проблемы

Китай надеется, что в сложившейся ситуации все стороны будут выполнять решения Совета Безопасности ООН по КНДР, а не создавать новые проблемы, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя слова постпреда США при ООН Никки Хейли, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Хейли заявила, что США исчерпали возможность урегулировать северокорейскую проблему в рамках структур Организации Объединенных наций. Она отметила, что если КНДР будет угрожать безопасности США и их союзникам, то будет уничтожена.

"Совет Безопасности только принял резолюцию 2375. Первостепенная задача на данный момент для всех — в полной мере исполнять это решение, а не усложнять ситуацию и создавать проблемы", — сказал на брифинге Лу Кан. Он отметил, что постоянные взаимные угрозы сторон конфликта не только не способствовали его урегулированию, но и наоборот, привели к еще большей напряженности на Корейском полуострове.