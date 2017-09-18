Самолеты США и Южной Кореи отработали на учениях нанесение бомбового удара

Самолеты ВВС США и Южной Кореи провели в понедельник отработку нанесения бомбового удара. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на источники в южнокорейском руководстве.

В учениях в воздушном пространстве Южной Кореи приняли участие четыре американских истребителя-бомбардировщика F-35B, два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика США B-1B, а также - четыре южнокорейских истребителя-бомбардировщика F-15K.

Южнокорейские СМИ отмечают, что эти маневры прошли вскоре после очередного испытания в КНДР баллистической ракеты.

В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил северокорейскую проблему с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.