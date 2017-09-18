У меня много встреч в Армении – Каро Пайлан останется в РА до 22 сентября

У депутата парламента Турции, армянина Каро Пайлана много встреч в Армении. В беседе с журналистами он отметил, что останется в РА до 22 сентября.

«Я здесь до пятницы. Встреч намечено много», - как передает Арменпресс, сказал Пайлан.

На вопрос, постит ли он Арцах в рамках визита в Армению, он ответил: «Не знаю».