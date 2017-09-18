Министерская встреча по Сирии пройдет в ООН 21 сентября

Международная встреча высокого уровня по Сирии пройдет 21 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на полях общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи. Как передает Арменпресс, об этом заявил в воскресенье в эксклюзивном интервью ТАСС постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Международная встреча по сирийскому кризису будет проходить 21 числа, она будет проходить в зале Совета по опеке ООН в широком формате", - сказал дипломат.

Он пояснил, что встреча, которая состоится по инициативе Европейского союза, не имеет отношения к Международной группе поддержки Сирии (МГПС), включающую около 20 стран, ООН и Лигу Арабских государств. Сопредседателями МГПС являются Россия и США.